Суд перевел из СИЗО под домашний арест генерал-майора Попова
235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) России о переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест.
Заседание проходило в закрытом режиме. Попов, согласно решению суда, пробудет под домашним арестом до 11 октября.
Генерал-майор был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). СК считает, что он причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. По данным источника «Ведомостей», металлоконструкции предназначались для строительства укреплений.
По версии следствия, фигурант якобы действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в зоне спецоперации прошлым летом, и предпринимателем Сергеем Моисеевым. 11 июля агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что арестованный бизнесмен признал вину, активно сотрудничает со следствием и погасил часть вмененного ему ущерба. Сегодня также должно состояться судебное заседание об изменении Моисееву меры пресечения с СИЗО на домашний арест.