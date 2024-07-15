Суд перевел из СИЗО под домашний арест генерал-майора Попова

По версии следствия, фигурант якобы действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в зоне спецоперации прошлым летом, и предпринимателем Сергеем Моисеевым. 11 июля агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что арестованный бизнесмен признал вину, активно сотрудничает со следствием и погасил часть вмененного ему ущерба. Сегодня также должно состояться судебное заседание об изменении Моисееву меры пресечения с СИЗО на домашний арест.