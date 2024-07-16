Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» составит от 3230 рублей

Такая стоимость проезда по трассе будет действовать с понедельника по четверг. При этом с пятницы по воскресенье стоимость проезда составит 3450 руб. Грузовикам придется отдать от 4920 до 7450 руб. в зависимости от количества осей и дня недели. Стоимость рассчитана за весь путь – 679 км.