Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» составит от 3230 рублей
За проезд на легковой машине по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург (кроме участка с 15-го по 58-й км) придется заплатить не менее 3230 руб., следует из данных на сайте «Автодора».
Такая стоимость проезда по трассе будет действовать с понедельника по четверг. При этом с пятницы по воскресенье стоимость проезда составит 3450 руб. Грузовикам придется отдать от 4920 до 7450 руб. в зависимости от количества осей и дня недели. Стоимость рассчитана за весь путь – 679 км.
Независимо от дня недели проезд по северному обходу Твери для легковых машин обойдется в 540 руб., для грузовиков – в 970 руб.
16 июля президент России Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери. Также был введен в эксплуатацию обход Тольятти. Путин отметил, что теперь время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час. На дороге обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров. Разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч.
Кроме того, дорога в обход Твери позволит быстрее добираться до мест в окрестностях Валдая и до Торжка. А трасса в обход Тольятти упростит поездки в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник.