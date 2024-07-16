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Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» составит от 3230 рублей

Ведомости

За проезд на легковой машине по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург (кроме участка с 15-го по 58-й км) придется заплатить не менее 3230 руб., следует из данных на сайте «Автодора».

Такая стоимость проезда по трассе будет действовать с понедельника по четверг. При этом с пятницы по воскресенье стоимость проезда составит 3450 руб. Грузовикам придется отдать от 4920 до 7450 руб. в зависимости от количества осей и дня недели. Стоимость рассчитана за весь путь – 679 км.

Независимо от дня недели проезд по северному обходу Твери для легковых машин обойдется в 540 руб., для грузовиков  – в 970 руб.

16 июля президент России Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери. Также был введен в эксплуатацию обход Тольятти. Путин отметил, что теперь время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час. На дороге обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров. Разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч.

Кроме того, дорога в обход Твери позволит быстрее добираться до мест в окрестностях Валдая и до Торжка. А трасса в обход Тольятти упростит поездки в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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