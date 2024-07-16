Против экоактивистки Чириковой возбудили дело о фейках об армии России

24 апреля Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову в рамках обвинения в создании террористического общества. Тогда же по этому делу были заочно арестованы чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков (все они признаны иноагентами в РФ) и др.