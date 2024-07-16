Против экоактивистки Чириковой возбудили дело о фейках об армии России
В отношении экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом в РФ) возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах (ВС) России, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Москве.
Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Чирикова разместила видеоролик на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС России против мирного населения Украины.
Кроме того, в отношении активистки возбуждены уголовные дела по «террористическим» статьям – ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Она объявлена в федеральный розыск.
Минюст России внес Чирикову в реестр иноагентов 19 января 2024 г.
24 апреля Сыктывкарский городской суд заочно арестовал Чирикову в рамках обвинения в создании террористического общества. Тогда же по этому делу были заочно арестованы чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков (все они признаны иноагентами в РФ) и др.