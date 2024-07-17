Более 70% школьников улучшили свой результат на пересдаче ЕГЭ

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ, вместо него хотят ввести традиционный госэкзамен. Поправки касаются закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. В начале июля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть поправки в первом чтении в октябре.