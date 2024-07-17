Более 70% школьников улучшили свой результат на пересдаче ЕГЭ
На пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 73% школьников повысили свой результат, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «РИА Новости».
«Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат; у 9% участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания», – сказал он.
По данным Рособрнадзора, из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолели минимальный порог в основной период сдачи ЕГЭ. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников. Музаев отметил, что наибольшая доля выпускников, которая воспользовалась возможностью пересдать экзамен, зафиксирована по таким предметам, как физика, литература, история и профильная математика.
В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ, вместо него хотят ввести традиционный госэкзамен. Поправки касаются закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. В начале июля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть поправки в первом чтении в октябре.