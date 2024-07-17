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Более 70% школьников улучшили свой результат на пересдаче ЕГЭ

Ведомости

На пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 73% школьников повысили свой результат, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «РИА Новости».

«Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат; у 9% участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания», – сказал он.

По данным Рособрнадзора, из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолели минимальный порог в основной период сдачи ЕГЭ. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников. Музаев отметил, что наибольшая доля выпускников, которая воспользовалась возможностью пересдать экзамен, зафиксирована по таким предметам, как физика, литература, история и профильная математика.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ, вместо него хотят ввести традиционный госэкзамен. Поправки касаются закона «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи. В начале июля первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что Госдума планирует рассмотреть поправки в первом чтении в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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