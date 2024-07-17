Россельхознадзор заявил об обеспеченности РФ аналогом ветпрепарата «нобивак»
Российский рынок полностью обеспечен отечественным аналогом вакцины от бешенства для собак, кошек и сельхозживотных «нобивак Rabies». Об этом заявил Россельхознадзор, пишет ТАСС.
По данным ведомства, рынок РФ обеспечен препаратом «Рабикан» производства Щелковского биокомбината на 100%, так как поставки осуществляются в рамках госзаказа.
16 июля Россельхознадзор сообщил, что государственная регистрация вакцины против бешенства собак, кошек, а также сельскохозяйственных животных «нобивак Rabies» производства нидерландской компании Intervet International B.V. отменена с 15 июля в связи заявлением правообладателя.
«Нобивак Rabies» не ввозился на территорию России с июля 2022 г., учитывая, что его срок годности составляет 48 месяцев, вакцины «нобивак Rabies», появившиеся на российском рынке с 1 августа 2024 г., будут являться контрафактными.