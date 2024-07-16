Россельхознадзор отменил регистрацию вакцины от бешенства «Нобивак Rabies»

Российские ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев в 2022 г. Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health и Boehringer Ingelheim. У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом. Поставив отечественную вакцину, выехать с питомцем в другую страну – на выставку или в турпоездку – не удастся.