Россельхознадзор отменил регистрацию вакцины от бешенства «Нобивак Rabies»
Государственная регистрация вакцины против бешенства собак, кошек, а также сельскохозяйственных животных «Нобивак Rabies» производства нидерландской компании Intervet International B.V. отменена с 15 июля в связи заявлением правообладателя. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
В ведомстве обратили внимание, что лекарственный препарат «Нобивак Rabies» не ввозился на территорию России с июля 2022 г. Его срок годности составляет 48 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки, соответственно, вакцины «Нобивак Rabies», появившиеся на российском рынке с 1 августа 2024 г., будут являться контрафактными.
Российские ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев в 2022 г. Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health и Boehringer Ingelheim. У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом. Поставив отечественную вакцину, выехать с питомцем в другую страну – на выставку или в турпоездку – не удастся.