МЧС: пожарные системы в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов
Автоматические системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не были предназначены для ликвидации поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции.
«Когда был совершен поджог, да еще и с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», – пояснил он (цитата по ТАСС).
До сих пор неизвестно, чем именно террористы подожгли концертный зал. По словам Воронова, это мог быть «просто бензин либо бензин с маслом - как смесь Молотова».
Экспертизы в рамках уголовного дела, в частности та, которая поможет выяснить, чем был совершен поджог, продолжаются, отметил он. Представитель МЧС затруднился ответить, сработала ли в «Крокусе» система оповещения, но, по его данным, сигнал о стрельбе поступил. Сработало также дымоудаление.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.
Площадь пожара составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. Некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала штатно. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади.
6 апреля «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что в «Крокусе» во время пожара не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.