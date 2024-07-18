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МЧС: пожарные системы в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов

Ведомости

Автоматические системы пожаротушения в «Крокус сити холле» не были предназначены для ликвидации поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции.

«Когда был совершен поджог, да еще и с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», – пояснил он (цитата по ТАСС).

До сих пор неизвестно, чем именно террористы подожгли концертный зал. По словам Воронова, это мог быть «просто бензин либо бензин с маслом - как смесь Молотова».

Экспертизы в рамках уголовного дела, в частности та, которая поможет выяснить, чем был совершен поджог, продолжаются, отметил он. Представитель МЧС затруднился ответить, сработала ли в «Крокусе» система оповещения, но, по его данным, сигнал о стрельбе поступил. Сработало также дымоудаление.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.

Площадь пожара составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. Некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале якобы не сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина утверждал, что система сработала штатно. По его словам, потушить пожар не удалось из-за развития горения на значительной площади.

6 апреля «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что в «Крокусе» во время пожара не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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