Часть жителей Одессы осталась без воды из-за аварии
Жители центральной части Одессы остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что вода отключена в Приморском районе, включая центр города, на некоторых прилегающих улицах, а также в Хаджибейском и Киевском районах.
По состоянию на 22:00 мск специалисты выявили повреждение чугунной водопроводной трубы «значительного диаметра». Причина аварии не приводится. По словам Труханова, такой вид труб более уязвим к температурным перепадам, также их сложнее и дольше ремонтировать.
Ремонтные бригады работают круглосуточно. Ожидается, что водоснабжение восстановится к 12:00 мск 19 июля.
В последние дни на всей территории Украины наблюдается экстремальная жара, превышающая +30 градусов. Вечером 18 июля в Одессе было 28 градусов тепла, сегодня прогнозируется до +35, следует из данных «Яндекс.Погоды».