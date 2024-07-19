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Часть жителей Одессы осталась без воды из-за аварии

Ведомости

Жители центральной части Одессы остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вода отключена в Приморском районе, включая центр города, на некоторых прилегающих улицах, а также в Хаджибейском и Киевском районах.

По состоянию на 22:00 мск специалисты выявили повреждение чугунной водопроводной трубы «значительного диаметра». Причина аварии не приводится. По словам Труханова, такой вид труб более уязвим к температурным перепадам, также их сложнее и дольше ремонтировать.

Ремонтные бригады работают круглосуточно. Ожидается, что водоснабжение восстановится к 12:00 мск 19 июля.

В последние дни на всей территории Украины наблюдается экстремальная жара, превышающая +30 градусов. Вечером 18 июля в Одессе было 28 градусов тепла, сегодня прогнозируется до +35, следует из данных «Яндекс.Погоды».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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