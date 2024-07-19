Часть жителей Одессы осталась без воды из-за аварии

По состоянию на 22:00 мск специалисты выявили повреждение чугунной водопроводной трубы «значительного диаметра». Причина аварии не приводится. По словам Труханова, такой вид труб более уязвим к температурным перепадам, также их сложнее и дольше ремонтировать.