Саудовская Аравия и Турция столкнулись с отключениями электричества из-за жары
Саудовская Аравия, Кувейт и Турция столкнулись с массовыми отключениями электричества из-за сильной жары, сообщает Press TV.
В наиболее пострадавших регионах температура воздуха превышала 50 градусов тепла. В частности, власти Саудовской Аравии охарактеризовали погодные условия в стране как «чрезвычайно жаркие и изнурительные». В связи с поломками несколько районов Эр-Рияда – столицы королевства, остались без электроэнергии.
В Кувейте же температура воздуха достигла рекордных 53,5 градуса, местное правительство призвало граждан снизить потребление электричества, чтобы избежать новых поломок на электросети.
В свою очередь, жители Стамбула столкнулись с длительными отключениями электроэнергии 12 июля, местные власти до этого заявляли о резком росте потребления на фоне интенсивного использования кондиционеров. Турецкое чиновники также сообщали, что отключения связаны в том числе с проведением работ по техобслуживанию электросети.