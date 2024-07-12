Саудовская Аравия и Турция столкнулись с отключениями электричества из-за жары

В свою очередь, жители Стамбула столкнулись с длительными отключениями электроэнергии 12 июля, местные власти до этого заявляли о резком росте потребления на фоне интенсивного использования кондиционеров. Турецкое чиновники также сообщали, что отключения связаны в том числе с проведением работ по техобслуживанию электросети.