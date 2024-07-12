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Саудовская Аравия и Турция столкнулись с отключениями электричества из-за жары

Ведомости

Саудовская Аравия, Кувейт и Турция столкнулись с массовыми отключениями электричества из-за сильной жары, сообщает Press TV.

В наиболее пострадавших регионах температура воздуха превышала 50 градусов тепла. В частности, власти Саудовской Аравии охарактеризовали погодные условия в стране как «чрезвычайно жаркие и изнурительные». В связи с поломками несколько районов Эр-Рияда – столицы королевства, остались без электроэнергии.

В Кувейте же температура воздуха достигла рекордных 53,5 градуса, местное правительство призвало граждан снизить потребление электричества, чтобы избежать новых поломок на электросети.

В свою очередь, жители Стамбула столкнулись с длительными отключениями электроэнергии 12 июля, местные власти до этого заявляли о резком росте потребления на фоне интенсивного использования кондиционеров. Турецкое чиновники также сообщали, что отключения связаны в том числе с проведением работ по техобслуживанию электросети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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