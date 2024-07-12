Вильфанд предупредил о новых периодах жаркой погоды в России
Россия этим летом еще столкнется с новыми периодами жаркой погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения... Жара еще будет», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Синоптик также добавил, что самые жаркие периоды лета для России – это чаще всего последние дни июля и начало августа.
Кроме того, продолжил он, одним из последствий потепления климата стало увеличение повторяемости волн тепла с превышением климатических норм на 5 градусов, когда длительность такой волны составляет более пяти дней.
До этого Вильфанд говорил, что июнь 2024 г. стал наиболее жарким в мире за всю историю наблюдений.