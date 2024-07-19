Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет

Нгуен Фу Чонг родился в 1944 г. в пригороде Ханоя. Он окончил филологический факультет Ханойского университета, в аспирантуре учился в Советском Союзе в РАГС (ранее – Академия общественных наук). В 1967 г. был принят в Коммунистическую партию Вьетнама. В 1960-1990-е гг. он работал в журнале ЦК КПВ «Коммунист». В 1994 г. был избран членом ЦК КПВ, в 1997 г. – членом политбюро. В 1998-2000 гг. Нгуен Фу Чонг курировал культурную-идеологическую и научную работу партии. С 2002-го был депутатом национальной ассамблеи.