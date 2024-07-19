Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет
Генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает правительственная электронная газета Вьетнама со ссылкой на заявление центрального управления здравоохранения.
Генсек умер 19 июля в 13:39 по местному времени (9:39 мск) в 108-м военном центральном госпитале. Уточняется, что Нгуен Фу Чонг скончался после продолжительной болезни, несмотря на приложенные усилия врачей.
Место и время похорон объявят дополнительно.
Нгуен Фу Чонг родился в 1944 г. в пригороде Ханоя. Он окончил филологический факультет Ханойского университета, в аспирантуре учился в Советском Союзе в РАГС (ранее – Академия общественных наук). В 1967 г. был принят в Коммунистическую партию Вьетнама. В 1960-1990-е гг. он работал в журнале ЦК КПВ «Коммунист». В 1994 г. был избран членом ЦК КПВ, в 1997 г. – членом политбюро. В 1998-2000 гг. Нгуен Фу Чонг курировал культурную-идеологическую и научную работу партии. С 2002-го был депутатом национальной ассамблеи.
Генеральным секретарем ЦК КПВ Вьетнама был избран в 2011 г. С 2018 по 2021 г. занимал пост президента Вьетнама одновременно с должностью генсека ЦК КПВ впервые после первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 г. совершил государственный визит во Вьетнам по приглашению Нгуен Фу Чонга. В ходе визита он встретился с генсеком ЦК КПВ. Путин подчеркнул, что Вьетнам был и остается «надежным другом и партнером» России, и отметил, что Ханой разделяет идею Москвы о необходимости построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства.
Нгуен Фу Чонг заявил, что визит Путина имеет «очень важное значение». По его словам, отношения России и Вьетнама развиваются «очень плодотворно». В ходе переговоров он предложил обсудить дальнейшие меры укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.