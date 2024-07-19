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Генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет

Ведомости

Генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает правительственная электронная газета Вьетнама со ссылкой на заявление центрального управления здравоохранения.

Генсек умер 19 июля в 13:39 по местному времени (9:39 мск) в 108-м военном центральном госпитале. Уточняется, что Нгуен Фу Чонг скончался после продолжительной болезни, несмотря на приложенные усилия врачей.

Место и время похорон объявят дополнительно.

Нгуен Фу Чонг родился в 1944 г. в пригороде Ханоя. Он окончил филологический факультет Ханойского университета, в аспирантуре учился в Советском Союзе в РАГС (ранее – Академия общественных наук). В 1967 г. был принят в Коммунистическую партию Вьетнама. В 1960-1990-е гг. он работал в журнале ЦК КПВ «Коммунист». В 1994 г. был избран членом ЦК КПВ, в 1997 г. – членом политбюро. В 1998-2000 гг. Нгуен Фу Чонг курировал культурную-идеологическую и научную работу партии. С 2002-го был депутатом национальной ассамблеи.

Генеральным секретарем ЦК КПВ Вьетнама был избран в 2011 г. С 2018 по 2021 г. занимал пост президента Вьетнама одновременно с должностью генсека ЦК КПВ впервые после первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 г. совершил государственный визит во Вьетнам по приглашению Нгуен Фу Чонга. В ходе визита он встретился с генсеком ЦК КПВ. Путин подчеркнул, что Вьетнам был и остается «надежным другом и партнером» России, и отметил, что Ханой разделяет идею Москвы о необходимости построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства.

Нгуен Фу Чонг заявил, что визит Путина имеет «очень важное значение». По его словам, отношения России и Вьетнама развиваются «очень плодотворно». В ходе переговоров он предложил обсудить дальнейшие меры укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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