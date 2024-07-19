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Суд арестовал готовившего теракт в Ессентуках гражданина Таджикистана

Ведомости

Пятигорский городской суд арестовал гражданина Таджикистана, который готовил террористический акт в Ессентуках. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставропольского края.

«Постановлением Пятигорского городского суда от 19 июля в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18 сентября», – говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, а также пункту «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к преступлению и совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. По данным следствия, гражданин Таджикистана по переписке в мессенджере вступил в сговор с неустановленным членом террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Он собирался взорвать автовокзал в городе Ессентуки. Подозреваемый полностью признал свою вину.

19 июля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках. По данным службы, задержанный «присягнул на верность» главарю террористической организации и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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