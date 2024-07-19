Суд арестовал готовившего теракт в Ессентуках гражданина Таджикистана
Пятигорский городской суд арестовал гражданина Таджикистана, который готовил террористический акт в Ессентуках. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставропольского края.
«Постановлением Пятигорского городского суда от 19 июля в отношении обвиняемого гражданина Республики Таджикистан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия (на срок 2 месяца), то есть до 18 сентября», – говорится в сообщении.
Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, а также пункту «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к преступлению и совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. По данным следствия, гражданин Таджикистана по переписке в мессенджере вступил в сговор с неустановленным членом террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Он собирался взорвать автовокзал в городе Ессентуки. Подозреваемый полностью признал свою вину.
19 июля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках. По данным службы, задержанный «присягнул на верность» главарю террористической организации и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.