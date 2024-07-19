Суд арестовал готовившего теракт в Ессентуках гражданина Таджикистана

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, а также пункту «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к преступлению и совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. По данным следствия, гражданин Таджикистана по переписке в мессенджере вступил в сговор с неустановленным членом террористической организации ИГ (запрещена на территории РФ). Он собирался взорвать автовокзал в городе Ессентуки. Подозреваемый полностью признал свою вину.