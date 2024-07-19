Полиция Львова начала операцию по задержанию стрелявшего в Фарион
Полиция Львова начала операцию по задержанию неизвестного, стрелявшего в бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщает ведомство.
По данным украинских СМИ, покушение на Фарион было совершено во Львове на улице Масарика около 19:30. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщается, что в медицинских сводках пострадавшая проходит как неизвестная женщина неопределенного возраста с огнестрельным ранением головы.
Львовские СМИ уточняют, что в Фарион стрелял парень возрастом 20-25 лет. Преступник якобы ждал ее возле дома.
В ноябре 2023 г. сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Фарион уголовное дело из-за ее высказывания о том, что она не может назвать украинцами русскоязычных военных вооруженных сил Украины. Сообщалось также, что Фарион вменяли публикацию личных данных студента, проживающего в Крыму и придерживающегося проукраинской позиции.
В 2015 г. уголовное дело в отношении Фарион было возбуждено в России. По версии следствия, на митинге в Киеве 15 октября 2014 г. Фарион «в том числе с использованием средств массовой информации выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».