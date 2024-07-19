Полиция Львова начала операцию по задержанию стрелявшего в Фарион

В 2015 г. уголовное дело в отношении Фарион было возбуждено в России. По версии следствия, на митинге в Киеве 15 октября 2014 г. Фарион «в том числе с использованием средств массовой информации выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».