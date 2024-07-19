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Полиция Львова начала операцию по задержанию стрелявшего в Фарион

Ведомости

Полиция Львова начала операцию по задержанию неизвестного, стрелявшего в бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщает ведомство.

По данным украинских СМИ, покушение на Фарион было совершено во Львове на улице Масарика около 19:30. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщается, что в медицинских сводках пострадавшая проходит как неизвестная женщина неопределенного возраста с огнестрельным ранением головы.

Львовские СМИ уточняют, что в Фарион стрелял парень возрастом 20-25 лет. Преступник якобы ждал ее возле дома.

В ноябре 2023 г. сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Фарион уголовное дело из-за ее высказывания о том, что она не может назвать украинцами русскоязычных военных вооруженных сил Украины. Сообщалось также, что Фарион вменяли публикацию личных данных студента, проживающего в Крыму и придерживающегося проукраинской позиции.

В 2015 г. уголовное дело в отношении Фарион было возбуждено в России. По версии следствия, на митинге в Киеве 15 октября 2014 г. Фарион «в том числе с использованием средств массовой информации выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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