МВД Украины и СБУ докладывают Зеленскому о ситуации с покушением на Фарион
Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины докладывают президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации с экс-депутатом Верховной рады Ириной Фарион. Об этом глава Украины сообщил в своем Telegram-канале.
«Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион», – написал он.
Зеленский добавил, что все необходимые силы полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств покушения на Фарион. По словам президента, за ее жизнь борются медики.
Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в эфире телеканала Киев 24 сообщил, что состояние Фарион оценивается как критическое. В больнице Львова добавили, что она находится в глубокой коме.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии. В медицинских сводках пострадавшая проходит как неизвестная женщина неопределенного возраста с огнестрельным ранением головы.