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МВД Украины и СБУ докладывают Зеленскому о ситуации с покушением на Фарион

Ведомости

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины докладывают президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации с экс-депутатом Верховной рады Ириной Фарион. Об этом глава Украины сообщил в своем Telegram-канале.

«Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион», – написал он.

Зеленский добавил, что все необходимые силы полиции и СБУ задействованы для установления обстоятельств покушения на Фарион. По словам президента, за ее жизнь борются медики.

Депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в эфире телеканала Киев 24 сообщил, что состояние Фарион оценивается как критическое. В больнице Львова добавили, что она находится в глубокой коме.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии. В медицинских сводках пострадавшая проходит как неизвестная женщина неопределенного возраста с огнестрельным ранением головы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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