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Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов недовольством котов

Ведомости

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил снижение импорта кормов для домашних животных обиженными котами из-за несоответствия указанному на упаковках составу. Он заявил об этом в интервью РБК.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», – сказал он.

По данным Россельхознадзора, поставки импортных кормов в Россию для домашних животных снизились за первое полугодие 2024 г. Объем импорта составил 28 400 т, что на 40% меньше показателя за аналогичный период в прошлом году. Ограничения импорта вводятся из-за нарушений в составе продукции. Некоторые из кормов Россия начала производить самостоятельно в большем объеме, сообщил Данкверт.

В 2021 г. Россельхознадзор приостановил поставки кормов из США из-за выявленных в продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. В 2023 г. ведомство приостановило поставки кормов с завода Hill's в Нидерландах из-за выявления случаев несоответствия указанному составу. В феврале этого года также были приостановлены поставки с предприятия Hill's в Италии, это произошло из-за некачественной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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