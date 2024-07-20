Россельхознадзор объяснил снижение импорта кормов недовольством котов
«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», – сказал он.
По данным Россельхознадзора, поставки импортных кормов в Россию для домашних животных снизились за первое полугодие 2024 г. Объем импорта составил 28 400 т, что на 40% меньше показателя за аналогичный период в прошлом году. Ограничения импорта вводятся из-за нарушений в составе продукции. Некоторые из кормов Россия начала производить самостоятельно в большем объеме, сообщил Данкверт.
В 2021 г. Россельхознадзор приостановил поставки кормов из США из-за выявленных в продукции незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. В 2023 г. ведомство приостановило поставки кормов с завода Hill's в Нидерландах из-за выявления случаев несоответствия указанному составу. В феврале этого года также были приостановлены поставки с предприятия Hill's в Италии, это произошло из-за некачественной продукции.