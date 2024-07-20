В Китае при обрушении автомобильного моста погибли 11 человек

В апреле в китайской провинции Гуандун почти 20 000 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнения после длительных дождей. В Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В июне в в восточной провинции Аньхой прошли ливни, в результате пострадали 811 000 жителей, а 195 000 человек пришлось эвакуировать, писали СМИ.