В Китае при обрушении автомобильного моста погибли 11 человек
Автомобильный мост частично обрушился в провинции КНР Шэньси, погибли 11 человек, еще 30 пропали без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Мост рухнул в уезде Чжашуй 19 июля около 20:40. К обрушению привели сильные дожди и начавшееся наводнение, отмечается в публикации. К утру следующего дня спасатели обнаружили пять автомобилей и тела 11 погибших. По предварительным данным, также пропали без вести более 30 человек и 20 транспортных средств. Спасательная операция продолжается.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай из-за борьбы с наводнениями переживает критический период, и призвал местные органы власти взять на себя ответственность за усиление мониторинга.
В апреле в китайской провинции Гуандун почти 20 000 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнения после длительных дождей. В Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В июне в в восточной провинции Аньхой прошли ливни, в результате пострадали 811 000 жителей, а 195 000 человек пришлось эвакуировать, писали СМИ.