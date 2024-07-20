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В Китае при обрушении автомобильного моста погибли 11 человек

Ведомости

Автомобильный мост частично обрушился в провинции КНР Шэньси, погибли 11 человек, еще 30 пропали без вести, сообщило Центральное телевидение Китая. 

Мост рухнул в уезде Чжашуй 19 июля около 20:40. К обрушению привели сильные дожди и начавшееся наводнение, отмечается в публикации. К утру следующего дня спасатели обнаружили пять автомобилей и тела 11 погибших. По предварительным данным, также пропали без вести более 30 человек и 20 транспортных средств. Спасательная операция продолжается.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай из-за борьбы с наводнениями переживает критический период, и призвал местные органы власти взять на себя ответственность за усиление мониторинга.

В апреле в китайской провинции Гуандун почти 20 000 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнения после длительных дождей. В Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В июне в в восточной провинции Аньхой прошли ливни, в результате пострадали 811 000 жителей, а 195 000 человек пришлось эвакуировать, писали СМИ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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