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В Китае эвакуировано 195 000 человек из-за наводнения на реке Янцзы

Ведомости

В результате ливней в восточной китайской провинции Аньхой пострадали 811 000 жителей, 195 000 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям провинции, ливневые дожди обрушились на 35 уездов и районов в шести городах префектурного уровня в провинции Аньхой. Уровень воды в реке Янцзы, самой длинной реке Китая, на участке Аньхой превысил предупредительные отметки и продолжает расти.

В связи с ливнями и наводнениями власти восьми городов региона, в том числе пяти городов вдоль реки Янцзы, направили 26 000 человек на патрулирование дамб. По данным метеорологического центра Аньхой, в ближайшие 24 часа проливные дожди будут продолжаться в регионах вдоль и к югу от реки Янцзы.

Китайская река Янцзы переживает «наводнение № 1» 2024 г., пишет агентство. По данным министерства водных ресурсов Китая, уровень воды на гидрологической станции Цзюцзян в провинции Цзянси, одного из основных пунктов мониторинга уровня воды в среднем и нижнем течении Янцзы, поднялся до 20 м 28 июня.

В апреле в китайской провинции Гуандун почти 20 000 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнения после длительных дождей. В Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, были переполнены водохранилища.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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