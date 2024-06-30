В Китае эвакуировано 195 000 человек из-за наводнения на реке Янцзы

В апреле в китайской провинции Гуандун почти 20 000 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнения после длительных дождей. В Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, были переполнены водохранилища.