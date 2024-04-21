Угроза наводнения может привести к эвакуации миллионов жителей Южного Китая
В китайской провинции Гуандун местное правительство принимает меры предосторожности для защиты более чем 127 млн человек из-за угрозы наводнения, пишет издание Nikkei Asia.
Власти призвали департаменты всех населенных пунктов оперативно распределить средства для оказания помощи пострадавшим, чтобы обеспечить их едой, одеждой, водой и жильем. Китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство водных ресурсов Китая сообщает, что реки Сицзян и Бэйцзян достигают пиковых уровней воды, подобное явление наблюдается раз в 50 лет.
В провинции Гуандун уже несколько дней идут проливные дожди и дуют сильные ветры. По данным китайских СМИ, почти 20 000 человек эвакуированы из Цинъюаня, в Чжаоцине были повреждены энергетические объекты, что привело к отключению электричества в некоторых районах города. В столице провинции Гуанчжоу, где проживает 18 млн человек, переполнены водохранилища.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Natural Hazards and Earth System Sciences в 2022 г., был оценен риск будущих наводнений в Китае при потеплении на 1,5°C и 2°C и его воздействие на людей и общество.
Согласно исследованию, прямые экономические потери при повышении температуры на 1,5°C составят около $33 млрд в год в случае «сильных» наводнений и возрастут до $70 млрд в случае «слабых» наводнений. При потеплении на 2°C эти прогнозируемые затраты удваиваются. В исследовании также говорится, что наводнение окажет наибольшее влияние на «экономику в регионах Восточного Китая, с более низкими высотами и небольшими склонами». Однако диапазон средне-высокого риска наводнений будет «постепенно расширяться на запад и север».
В конце июля 2021 г. на китайский город Чжэнчжоу, где проживает 12 млн человек, обрушилось почти годовое количество осадков. Наводнение стало самым смертоносным стихийным бедствием для города за последние десятилетия, в результате которого погибло около 400 человек. Сильные ливни также обрушились на близлежащие города в провинции Хэнань, вызвав внезапные наводнения и оползни. Были затоплены посевы, разрушено более 50 000 домов и эвакуировано более 1,4 млн человек.