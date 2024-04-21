Угроза наводнения может привести к эвакуации миллионов жителей Южного Китая

Согласно исследованию, прямые экономические потери при повышении температуры на 1,5°C составят около $33 млрд в год в случае «сильных» наводнений и возрастут до $70 млрд в случае «слабых» наводнений. При потеплении на 2°C эти прогнозируемые затраты удваиваются. В исследовании также говорится, что наводнение окажет наибольшее влияние на «экономику в регионах Восточного Китая, с более низкими высотами и небольшими склонами». Однако диапазон средне-высокого риска наводнений будет «постепенно расширяться на запад и север».