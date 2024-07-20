Суд арестовал несовершеннолетнего по делу о покушении на убийство депутата Думы
Суд на два месяца заключил под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Самарской области.
«Судом по ходатайству следователя в отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. В отношении двух других фигурантов рассмотрение ходатайств продолжается», – говорится в сообщении.
19 июля несовершеннолетнему жителю Самары и 19-летним уроженцам Узбекистана и Таджикистана было предъявлено обвинение в покушении на убийство парламентария и его водителя. Изначально расследование дела велось по статье о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), но затем СК решил переквалифицировать его на покушение на убийство.
Конфликт с участием депутата произошел в Самаре вечером 18 июля. Как сообщал СК, обвиняемые «вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок», а депутат и его водитель попытались пресечь их противоправные действия, после чего молодые люди напали на парламентария. Сам Матвеев рассказывал, что он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове. Депутата доставили в больницу и наложили ему швы. Как выяснилось, ему нанесли удар бутылкой или камнем.