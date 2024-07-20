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Суд арестовал несовершеннолетнего по делу о покушении на убийство депутата Думы

Ведомости

Суд на два месяца заключил под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Самарской области.

«Судом по ходатайству следователя в отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней. В отношении двух других фигурантов рассмотрение ходатайств продолжается», – говорится в сообщении.

19 июля несовершеннолетнему жителю Самары и 19-летним уроженцам Узбекистана и Таджикистана было предъявлено обвинение в покушении на убийство парламентария и его водителя. Изначально расследование дела велось по статье о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), но затем СК решил переквалифицировать его на покушение на убийство. 

Конфликт с участием депутата произошел в Самаре вечером 18 июля. Как сообщал СК, обвиняемые «вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок», а депутат и его водитель попытались пресечь их противоправные действия, после чего молодые люди напали на парламентария. Сам Матвеев рассказывал, что он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове. Депутата доставили в больницу и наложили ему швы. Как выяснилось, ему нанесли удар бутылкой или камнем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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