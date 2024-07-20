Суд арестовал несовершеннолетнего по делу о покушении на убийство депутата Думы

Конфликт с участием депутата произошел в Самаре вечером 18 июля. Как сообщал СК, обвиняемые «вели себя вызывающе, грубо нарушая общественный порядок», а депутат и его водитель попытались пресечь их противоправные действия, после чего молодые люди напали на парламентария. Сам Матвеев рассказывал, что он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове. Депутата доставили в больницу и наложили ему швы. Как выяснилось, ему нанесли удар бутылкой или камнем.