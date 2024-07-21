Рособрнадзор: 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭНаибольшее количество из них – участники ЕГЭ по информатике
Благодаря пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 122 школьника набрали 100 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике – 20, русскому и профильной математике – по 8», – рассказали в пресс-службе.
Пересдавать экзамен решили 105 009 выпускников, среди них было 1022 школьника с высокими баллами, уточнили в Рособрнадзоре. Улучшить результаты удалось 862 участникам. В частности, выпускники повысили свой балл при пересдаче информатики (253 человека), русского языка (200 человек) и профильной математики (142 человека).
На пересдаче ЕГЭ 73% школьников повысили свой результат, говорил 17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев. У 9% участников баллы не изменились. По данным ведомства, из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолел минимальный порог в основной период сдачи ЕГЭ. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников. Музаев отметил, что наибольшая доля выпускников, которая воспользовалась возможностью пересдать экзамен, зафиксирована по таким предметам, как физика, литература, история и профильная математика.