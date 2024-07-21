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Рособрнадзор: 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

Наибольшее количество из них – участники ЕГЭ по информатике
Ведомости

Благодаря пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 122 школьника набрали 100 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике – 20, русскому и профильной математике – по 8», – рассказали в пресс-службе.

Пересдавать экзамен решили 105 009 выпускников, среди них было 1022 школьника с высокими баллами, уточнили в Рособрнадзоре. Улучшить результаты удалось 862 участникам. В частности, выпускники повысили свой балл при пересдаче информатики (253 человека), русского языка (200 человек) и профильной математики (142 человека).

На пересдаче ЕГЭ 73% школьников повысили свой результат, говорил 17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев. У 9% участников баллы не изменились. По данным ведомства, из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолел минимальный порог в основной период сдачи ЕГЭ. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников. Музаев отметил, что наибольшая доля выпускников, которая воспользовалась возможностью пересдать экзамен, зафиксирована по таким предметам, как физика, литература, история и профильная математика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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