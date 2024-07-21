Рособрнадзор: 122 выпускника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

На пересдаче ЕГЭ 73% школьников повысили свой результат, говорил 17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев. У 9% участников баллы не изменились. По данным ведомства, из 105 000 школьников, которые пришли на пересдачу, 51% не преодолел минимальный порог в основной период сдачи ЕГЭ. Из них во время дополнительного периода успешно пересдали экзамен 47% выпускников. Музаев отметил, что наибольшая доля выпускников, которая воспользовалась возможностью пересдать экзамен, зафиксирована по таким предметам, как физика, литература, история и профильная математика.