МЧС: в России на водоемах за сутки погибли 40 человек

8 июля глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийского селектора по итогам недели сообщил, что с начала года на акваториях погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей. Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе.