МЧС: в России на водоемах за сутки погибли 40 человек
За сутки в российских водоемах погибли 40 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Бурятии на карьере в микрорайоне Тулунжа купалась подвыпившая компания из трех человек. Их тела вытащили из воды спасатели», – говорится в сообщении.
Другой случай произошел в Республике Тыве на реке Енисей – течение унесло мужчину, его тело достали из воды очевидцы. В Алтайском крае у поселка Крючки из карьера достали тело рыбака, утонувшего 19 июля.
В ДНР водолазы МЧС России вытащили из воды утонувшего мужчину, а в Ростовской области на реке Дон продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте.
8 июля глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийского селектора по итогам недели сообщил, что с начала года на акваториях погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей. Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе.
В частности, Куренков отметил ситуацию в Новосибирской и Московской областях, где основной пик трагедий приходится на выходные дни.