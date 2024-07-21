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МЧС: в России на водоемах за сутки погибли 40 человек

Ведомости

За сутки в российских водоемах погибли 40 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Бурятии на карьере в микрорайоне Тулунжа купалась подвыпившая компания из трех человек. Их тела вытащили из воды спасатели», – говорится в сообщении.

Другой случай произошел в Республике Тыве на реке Енисей – течение унесло мужчину, его тело достали из воды очевидцы. В Алтайском крае у поселка Крючки из карьера достали тело рыбака, утонувшего 19 июля.

В ДНР водолазы МЧС России вытащили из воды утонувшего мужчину, а в Ростовской области на реке Дон продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте.

8 июля глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийского селектора по итогам недели сообщил, что с начала года на акваториях погибли более 1600 человек, в том числе 200 детей. Он указал на тревожную динамику увеличения количества погибших на водоемах в 41 регионе. 

В частности, Куренков отметил ситуацию в Новосибирской и Московской областях, где основной пик трагедий приходится на выходные дни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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