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Профсоюзы работников «Диснейленда» проголосовали за проведение забастовки

Ведомости

Сотрудникам «Диснейленда» разрешили начать забастовку с требованием повысить зарплаты и обеспечить безопасные условия труда, передает NBC News.

Четыре профсоюза, представляющие более 14 000 работников тематических парков и курортов «Диснейленд» в Южной Калифорнии, объявили о старте забастовки после 99% голосов за разрешение протеста. 

При этом разрешение не означает, что забастовка произойдет сейчас. Обе стороны еще могут достичь соглашения, которое предотвратит забастовку. «Если забастовка действительно произойдет, она станет первой в "Диснейленде" за 40 лет», – отмечается в материале.

Представитель Disneyland Resort Джессика Гуд заявила, что разрешение на протест «не является чем-то необычным» в ходе переговорного процесса, и отметила, что переговоры по-прежнему запланированы на 22 и 23 июля.

27 сентября 2023 г. в США официально завершилась пятимесячная забастовка сценаристов Голливуда. Переговорный комитет смог договориться с альянсом продюсеров кино и телевидения о новом трехлетнем соглашении.

Тогда Гильдия сценаристов США, в частности, добилась повышения минимальной заработной платы (на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй и на 3,5% – в третий) и установления минимального лимита участников сценарных комнат (не менее трех сценаристов, считая шоураннера).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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