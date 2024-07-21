Профсоюзы работников «Диснейленда» проголосовали за проведение забастовки

Тогда Гильдия сценаристов США, в частности, добилась повышения минимальной заработной платы (на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй и на 3,5% – в третий) и установления минимального лимита участников сценарных комнат (не менее трех сценаристов, считая шоураннера).