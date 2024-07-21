Профсоюзы работников «Диснейленда» проголосовали за проведение забастовки
Сотрудникам «Диснейленда» разрешили начать забастовку с требованием повысить зарплаты и обеспечить безопасные условия труда, передает NBC News.
Четыре профсоюза, представляющие более 14 000 работников тематических парков и курортов «Диснейленд» в Южной Калифорнии, объявили о старте забастовки после 99% голосов за разрешение протеста.
При этом разрешение не означает, что забастовка произойдет сейчас. Обе стороны еще могут достичь соглашения, которое предотвратит забастовку. «Если забастовка действительно произойдет, она станет первой в "Диснейленде" за 40 лет», – отмечается в материале.
Представитель Disneyland Resort Джессика Гуд заявила, что разрешение на протест «не является чем-то необычным» в ходе переговорного процесса, и отметила, что переговоры по-прежнему запланированы на 22 и 23 июля.
27 сентября 2023 г. в США официально завершилась пятимесячная забастовка сценаристов Голливуда. Переговорный комитет смог договориться с альянсом продюсеров кино и телевидения о новом трехлетнем соглашении.
Тогда Гильдия сценаристов США, в частности, добилась повышения минимальной заработной платы (на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй и на 3,5% – в третий) и установления минимального лимита участников сценарных комнат (не менее трех сценаристов, считая шоураннера).