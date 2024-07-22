Кабмин одобрил увеличение периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года
Кабмин поддержал законопроект Минтруда РФ об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 г. до 22,5 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», – пояснил источник.
1 сентября 2023 г. период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, было решено оставить на текущем тогда уровне – 264 месяца (22 года). Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни. После этого вся накопительная часть, которую гражданин РФ успел отложить до выхода на пенсию, делится на установленное количество месяцев и выплачивается ежемесячно равными долями в дополнение к сумме страховой пенсии.