Кабмин одобрил увеличение периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года

1 сентября 2023 г. период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, было решено оставить на текущем тогда уровне – 264 месяца (22 года). Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни. После этого вся накопительная часть, которую гражданин РФ успел отложить до выхода на пенсию, делится на установленное количество месяцев и выплачивается ежемесячно равными долями в дополнение к сумме страховой пенсии.