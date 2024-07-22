Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд в Казани приговорил редактора «Радио Свобода» Курмашеву к 6,5 года колонии

Ведомости

Верховный суд Татарстана приговорил редактора «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был вынесен судьей Ильфиром Салиховым на заседании в закрытом режиме 19 июля. 47-летняя Курмашева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Алсу Курмашева является гражданкой РФ и США. Вместе с семьей на постоянной основе она проживала в Чехии. По информации «Радио Свобода», в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. 19 октября Курмашева была задержана в Татарстане по подозрению в отказе от представления документов для дальнейшего включения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Суд отправил ее в СИЗО до 5 декабря, затем этот срок продлевался.

На «Радио Свобода» Курмашева работала с 1998 г. и занимала должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов РФ). Среди основных тем, на которые писала журналистка, – проблемы нацменьшинств в Татарстане и Башкортостане.

Министерство юстиции России внесло «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ – иностранных агентов в 2017 г. В марте 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту «Радио Свобода» по решению Генпрокуратуры. Основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В конце февраля Минюст включил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных