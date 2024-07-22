Суд в Казани приговорил редактора «Радио Свобода» Курмашеву к 6,5 года колонии

Алсу Курмашева является гражданкой РФ и США. Вместе с семьей на постоянной основе она проживала в Чехии. По информации «Радио Свобода», в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. 19 октября Курмашева была задержана в Татарстане по подозрению в отказе от представления документов для дальнейшего включения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Суд отправил ее в СИЗО до 5 декабря, затем этот срок продлевался.