Суд в Казани приговорил редактора «Радио Свобода» Курмашеву к 6,5 года колонии
Верховный суд Татарстана приговорил редактора «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Приговор был вынесен судьей Ильфиром Салиховым на заседании в закрытом режиме 19 июля. 47-летняя Курмашева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Алсу Курмашева является гражданкой РФ и США. Вместе с семьей на постоянной основе она проживала в Чехии. По информации «Радио Свобода», в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. 19 октября Курмашева была задержана в Татарстане по подозрению в отказе от представления документов для дальнейшего включения в реестр иноагентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Суд отправил ее в СИЗО до 5 декабря, затем этот срок продлевался.
На «Радио Свобода» Курмашева работала с 1998 г. и занимала должность редактора русскоязычной интернет-платформы «Idel.Реалии» (внесена в реестр иноагентов РФ). Среди основных тем, на которые писала журналистка, – проблемы нацменьшинств в Татарстане и Башкортостане.
Министерство юстиции России внесло «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в список СМИ – иностранных агентов в 2017 г. В марте 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту «Радио Свобода» по решению Генпрокуратуры. Основанием для ограничения стало нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В конце февраля Минюст включил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.