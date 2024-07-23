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Бастрыкин назвал «тревожной» ситуацию в миграционной среде

Ведомости

Ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой, в том числе из-за росла числа тяжких преступлений, совершаемых нелегалами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по итогам совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Ситуация тревожная по всей стране. Еще раз призываю вас активизировать работу в этом направлении», – обратился Бастрыкин к присутствующим на совещании о результатах работы территориальных органов по противодействию преступлениям в миграционной сфере.

По данным СКР, в прошлом году иностранцы совершили 21 000 преступлений, что на 6% ниже показателя 2022 г. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний: с 3961 до 4385. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами: с 1787 до 6082.

В ходе совещания Бастрыкин поручил проинформировать глав регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и проработать вопрос целесообразности ограничений в области трудовой занятости приезжих.

Ранее в июле СКР сообщал о росте числа преступлений с начала 2024 г., совершенных мигрантами. В частности, количество изнасилований за шесть месяцев увеличилось на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% выросло число экстремистских преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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