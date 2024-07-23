Бастрыкин назвал «тревожной» ситуацию в миграционной среде
Ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой, в том числе из-за росла числа тяжких преступлений, совершаемых нелегалами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по итогам совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина.
«Ситуация тревожная по всей стране. Еще раз призываю вас активизировать работу в этом направлении», – обратился Бастрыкин к присутствующим на совещании о результатах работы территориальных органов по противодействию преступлениям в миграционной сфере.
По данным СКР, в прошлом году иностранцы совершили 21 000 преступлений, что на 6% ниже показателя 2022 г. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний: с 3961 до 4385. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами: с 1787 до 6082.
В ходе совещания Бастрыкин поручил проинформировать глав регионов о криминогенной ситуации в миграционной сфере и проработать вопрос целесообразности ограничений в области трудовой занятости приезжих.
Ранее в июле СКР сообщал о росте числа преступлений с начала 2024 г., совершенных мигрантами. В частности, количество изнасилований за шесть месяцев увеличилось на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% выросло число экстремистских преступлений.