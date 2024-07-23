Бастрыкин назвал «тревожной» ситуацию в миграционной среде

По данным СКР, в прошлом году иностранцы совершили 21 000 преступлений, что на 6% ниже показателя 2022 г. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний: с 3961 до 4385. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами: с 1787 до 6082.