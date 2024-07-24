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«Коммерсантъ»: при взрыве автомобиля на севере Москвы пострадал офицер ГРУ

Ведомости

Пострадавший при взрыве машины на севере Москвы – 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, он служил в ГРУ и отвечал за средства связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с личностью пострадавшего рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. По данным газеты, СК возбудил уголовное дело по ст. 30 и 105 УК (покушение на убийство), но его могут переквалифицировать на теракт.

Информация о Торгашеве была опубликована в интернете задолго до покушения, что могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице. Его жену госпитализировали туда же.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла «детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.

СКР возбудил уголовное дело, статья не уточняется. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Ход и результаты расследования уголовного дела также контролирует столичная прокуратура. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет причастных к преступлению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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