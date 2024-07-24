«Коммерсантъ»: при взрыве автомобиля на севере Москвы пострадал офицер ГРУ
Пострадавший при взрыве машины на севере Москвы – 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашев, он служил в ГРУ и отвечал за средства связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В связи с личностью пострадавшего рассматривается версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. По данным газеты, СК возбудил уголовное дело по ст. 30 и 105 УК (покушение на убийство), но его могут переквалифицировать на теракт.
Информация о Торгашеве была опубликована в интернете задолго до покушения, что могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице. Его жену госпитализировали туда же.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла «детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле». По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.
СКР возбудил уголовное дело, статья не уточняется. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Ход и результаты расследования уголовного дела также контролирует столичная прокуратура. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет причастных к преступлению.