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СК установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Ведомости

Личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы установлена. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

Какие-либо подробности о личности подозреваемого не приводятся.

Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Сейчас ее осматривают. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.

«Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники утверждали, что пострадавший – 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашов, который служил в ГРУ. Но сам Торгашов опроверг эту информацию в разговоре с «РИА Новости», подчеркнув, что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Адрес, по которому произошел инцидент, не имеет к нему отношения, добавил офицер.

СК возбудил уголовное дело, статья не уточняется. «Коммерсантъ» писал, что следователи расследуют дело о покушении на убийство, но его могут переквалифицировать на теракт. В Киеве опровергли причастность к происшествию. В Кремле заявили, что, пока ведется следствие, говорить о виновных преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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