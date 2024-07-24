СК установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

«Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники утверждали, что пострадавший – 49-летний офицер Минобороны РФ Андрей Торгашов, который служил в ГРУ. Но сам Торгашов опроверг эту информацию в разговоре с «РИА Новости», подчеркнув, что он сам и его супруга не пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Адрес, по которому произошел инцидент, не имеет к нему отношения, добавил офицер.