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Президент WADA пригрозил США и USADA спортивной изоляцией

Ведомости

Если США при поддержке американского антидопингового агентства США (USADA) продолжат разбирательства в отношении китайских пловцов, несмотря на полученные доказательства их невиновности, то они изолируют себя от международной спортивной арены. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже, передает Reuters.

Речь идет о проводимом США расследовании в отношении 23 китайских пловцов, у которых в январе 2021 г. выявили положительные допинг-тесты. Антидопинговоге агентство КНР заявило, что запрещенное вещество триметазидин попало в организмы спортсменов непреднамеренно. WADA не смогло опровергнуть этот вердикт, и пловцов не сняли с соревнований. Минюст США усомнился в этих результатах и начал собственную проверку, заявил Банька.

«Если США, поощряемые USADA, продолжат угрожать этой гармонизации [глобальной борьбы с допингом], они изолируют себя от мирового спортивного сообщества и будут иметь серьезные последствия для американского спорта», – сказал президент WADA.

23 июля USADA публично призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства после скандала с положительными тестами китайских пловцов на Олимпиаде в Токио. В сообщении говорилось, что американское агентство просит руководство исполнительного совета и фонда WADA провести полный анализ того, как получилось, что «23 положительных теста в Китае были скрыты и WADA допустило, чтобы это произошло без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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