Президент WADA пригрозил США и USADA спортивной изоляцией

Речь идет о проводимом США расследовании в отношении 23 китайских пловцов, у которых в январе 2021 г. выявили положительные допинг-тесты. Антидопинговоге агентство КНР заявило, что запрещенное вещество триметазидин попало в организмы спортсменов непреднамеренно. WADA не смогло опровергнуть этот вердикт, и пловцов не сняли с соревнований. Минюст США усомнился в этих результатах и начал собственную проверку, заявил Банька.