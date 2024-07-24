Президент WADA пригрозил США и USADA спортивной изоляцией
Если США при поддержке американского антидопингового агентства США (USADA) продолжат разбирательства в отношении китайских пловцов, несмотря на полученные доказательства их невиновности, то они изолируют себя от международной спортивной арены. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже, передает Reuters.
Речь идет о проводимом США расследовании в отношении 23 китайских пловцов, у которых в январе 2021 г. выявили положительные допинг-тесты. Антидопинговоге агентство КНР заявило, что запрещенное вещество триметазидин попало в организмы спортсменов непреднамеренно. WADA не смогло опровергнуть этот вердикт, и пловцов не сняли с соревнований. Минюст США усомнился в этих результатах и начал собственную проверку, заявил Банька.
«Если США, поощряемые USADA, продолжат угрожать этой гармонизации [глобальной борьбы с допингом], они изолируют себя от мирового спортивного сообщества и будут иметь серьезные последствия для американского спорта», – сказал президент WADA.
23 июля USADA публично призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства после скандала с положительными тестами китайских пловцов на Олимпиаде в Токио. В сообщении говорилось, что американское агентство просит руководство исполнительного совета и фонда WADA провести полный анализ того, как получилось, что «23 положительных теста в Китае были скрыты и WADA допустило, чтобы это произошло без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам».