США призвали к реформам в WADA после скандала с китайскими пловцами
Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) после скандала с положительными тестами китайских пловцов на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет USADA на своем официальном сайте.
«Мы также призываем руководство исполнительного совета и фонда WADA провести полный анализ того, как получилось, что 23 положительных теста в Китае были скрыты, и WADA допустило, чтобы это произошло без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам», – говорится в сообщении.
20 апреля The New York Times сообщала, что в организме 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 г., был обнаружен триметазидин за семь месяцев до всемирных игр. Однако они «смогли избежать общественного внимания и продолжить участие в соревнованиях после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно уличили их в употреблении допинга, а глобальный орган, отвечающий за контроль над допингом в спорте, решил не вмешиваться».
Отмечается, что почти половина команды по плаванию, которую Китай отправил на Игры в Токио, завоевали медали, в том числе три золота. Китай признал положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора, заявив, что пловцы проглотили запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах.