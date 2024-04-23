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США призвали к реформам в WADA после скандала с китайскими пловцами

Ведомости

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) после скандала с положительными тестами китайских пловцов на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет USADA на своем официальном сайте.

«Мы также призываем руководство исполнительного совета и фонда WADA провести полный анализ того, как получилось, что 23 положительных теста в Китае были скрыты, и WADA допустило, чтобы это произошло без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам», – говорится в сообщении.

20 апреля The New York Times сообщала, что в организме 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 г., был обнаружен триметазидин за семь месяцев до всемирных игр. Однако они «смогли избежать общественного внимания и продолжить участие в соревнованиях после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно уличили их в употреблении допинга, а глобальный орган, отвечающий за контроль над допингом в спорте, решил не вмешиваться».

Отмечается, что почти половина команды по плаванию, которую Китай отправил на Игры в Токио, завоевали медали, в том числе три золота. Китай признал положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора, заявив, что пловцы проглотили запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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