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WADA объяснило разницу между делом Валиевой и случаем китайских пловцов

Ведомости

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что концентрация триметазидина в организме российской фигуристки Камилы Валиевой была ниже, чем у китайских пловцов. Его слова приводит ТАСС.

Венцель уточнил, что концентрация препарата в организме Валиевой составляла 2,1 нанограмма на миллилитр. По его словам, подавляющее большинство концентраций в этом деле были значительно ниже, но принципиальный момент в том, что в случае с российской фигуристкой «ничто не исключало того, что фармакологическая доза триметазидина не была принята за несколько дней до этого».

«В данном случае колебания отрицательных и положительных значений у тех спортсменов, которые были протестированы несколько раз, фактически исключали этот сценарий с фармакологической дозировкой, так что это существенное отличие от случая с Валиевой», – сказал представитель WADA.

20 апреля The New York Times сообщала, что в организме 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 г., был обнаружен триметазидин за семь месяцев до всемирных игр. Однако они «смогли избежать общественного внимания и продолжить участие в соревнованиях после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно уличили их в употреблении допинга, а глобальный орган, отвечающий за контроль над допингом в спорте, решил не вмешиваться».

Отмечается, что почти половина команды по плаванию, которую Китай отправил на Игры в Токио, завоевали медали, в том числе три золота. Китай признал положительные результаты тестов в отчете своего антидопингового регулятора, заявив, что пловцы проглотили запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах.

По словам Венцеля, еще одно отличие в двух ситуациях заключается в объяснении ситуации самой Валиевой, которое «не было подкреплено фармакокинетикой и профилем выведения триметазидина». Он также отметил, что история фигуристки об обеде у дедушки не имеет доказательств.

«Принимая во внимание, что в данном случае мы имеем дело с триметазидином, который действительно был обнаружен на кухне отеля, где останавливались и питались спортсмены, и у нас не было доказательств какого-либо мошенничества или подбрасывания триметазидина, мы не могли бы обратиться в суд и попросить их сделать иной вывод без каких-либо доказательств», – сказал Венцель.

7 марта фигуристка Камила Валиева была исключена из состава сборной России.

Валиева на Олимпиаде 2022 г. в Пекине завоевала золото в командном турнире. На следующий день после ее выступления стало известно о положительной допинг-пробе на запрещенный препарат триметазидин, которую она сдала во время чемпионата России 25 декабря 2021 г.

29 января фигуристка была дисквалифицирована за применение допинга. В заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесшего такое решение, говорится, что для Валиевой срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 г. Все результаты фигуристки с момента начала отстранения отменены. Спортсменка лишена любых званий, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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