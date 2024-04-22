WADA объяснило разницу между делом Валиевой и случаем китайских пловцов

20 апреля The New York Times сообщала, что в организме 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 г., был обнаружен триметазидин за семь месяцев до всемирных игр. Однако они «смогли избежать общественного внимания и продолжить участие в соревнованиях после того, как высокопоставленные китайские чиновники тайно уличили их в употреблении допинга, а глобальный орган, отвечающий за контроль над допингом в спорте, решил не вмешиваться».