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В Госдуму внесен законопроект об упорядочении сбора персональных данных

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий порядок предоставления согласия на обработку персональных данных. Документ опубликован в думской базе.

Один из авторов инициативы сенатор Александр Клишас уточнил, что, согласно законопроекту, согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иной информации, которую подтверждает и подписывает их владелец. Кроме того, продавец будет не вправе ограничивать доступ потребителя к полной информации о товарах или услугах в случает отказа предоставить персональные данные за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что зачастую согласие пользователя на обработку его персональных данных является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах, работах или услугах, независимо от того, будут ли они приобретены. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании информационных ресурсов в сфере электронной коммерции.

Авторы законопроекта считают, что это приводит к избыточному сбору персональных данных, которые потом используются в опосредованных целях, например для направления информации.

Идею разделения пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных обсуждали в Советет Федерации в октябре 2023 г. Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предлагала рассматривать пользовательское соглашение как «соглашение между субъектами персональных данных и оператором по определению прав и обязанностей, связанных с использованием информационных ресурсов», которое не будет включать в себя согласие на обработку персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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