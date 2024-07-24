В Госдуму внесен законопроект об упорядочении сбора персональных данных

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что зачастую согласие пользователя на обработку его персональных данных является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах, работах или услугах, независимо от того, будут ли они приобретены. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании информационных ресурсов в сфере электронной коммерции.