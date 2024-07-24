В Госдуму внесен законопроект об упорядочении сбора персональных данных
В Госдуму внесен законопроект, уточняющий порядок предоставления согласия на обработку персональных данных. Документ опубликован в думской базе.
Один из авторов инициативы сенатор Александр Клишас уточнил, что, согласно законопроекту, согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от иной информации, которую подтверждает и подписывает их владелец. Кроме того, продавец будет не вправе ограничивать доступ потребителя к полной информации о товарах или услугах в случает отказа предоставить персональные данные за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что зачастую согласие пользователя на обработку его персональных данных является обязательным условием для получения доступа к информации о товарах, работах или услугах, независимо от того, будут ли они приобретены. Чаще всего такие ситуации возникают при использовании информационных ресурсов в сфере электронной коммерции.
Авторы законопроекта считают, что это приводит к избыточному сбору персональных данных, которые потом используются в опосредованных целях, например для направления информации.
Идею разделения пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных обсуждали в Советет Федерации в октябре 2023 г. Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предлагала рассматривать пользовательское соглашение как «соглашение между субъектами персональных данных и оператором по определению прав и обязанностей, связанных с использованием информационных ресурсов», которое не будет включать в себя согласие на обработку персональных данных.