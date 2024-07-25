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Брат задержанного в Турции Серебрякова заявил, что на фото изображен другой

Ведомости

Брат задержанного в Турции Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил «РИА Новости», что на опубликованном в СМИ фото изображен другой человек.

«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», – сказал он.

Родственник фигуранта добавил, что не может дозвониться до него.

По данным «РИА Новости», фото, которые использовали ряд СМИ, утверждая, что на них якобы изображен Серебряков, изначально были опубликованы во «В контакте» в 2015-2016 гг. в профиле под ником Dhon Arbakl.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.

СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков, который, как утверждается, и подорвал машину. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но, так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его арест будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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