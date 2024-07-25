Брат задержанного в Турции Серебрякова заявил, что на фото изображен другой
Брат задержанного в Турции Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, сообщил «РИА Новости», что на опубликованном в СМИ фото изображен другой человек.
«Фотография, которая в сети, во всех пабликах, на ней изображен не мой брат. И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», – сказал он.
Родственник фигуранта добавил, что не может дозвониться до него.
По данным «РИА Новости», фото, которые использовали ряд СМИ, утверждая, что на них якобы изображен Серебряков, изначально были опубликованы во «В контакте» в 2015-2016 гг. в профиле под ником Dhon Arbakl.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.
СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков, который, как утверждается, и подорвал машину. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но, так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его арест будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.