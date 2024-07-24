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В Турции задержан подорвавший машину в Москве россиянин

Ведомости

Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы задержан в турецком Бодруме. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

По словам министра, в 10:30 в турецкое отделение Интерпола/Европола позвонили из российского подразделения Интерпола и сообщили, что «гражданин России Евгений Серебряков организовал теракт с использованием заминированного автомобиля в Москве, в результате теракта пострадали два человека, а сам он прибыл в нашу страну рейсом Москва - Бодрум».

Было установлено, что этот человек прибыл в аэропорт Бодрума в 9:40, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, его не задержали.

При координации сразу нескольких ведомств Серебрякова позже идентифицировали по данным и фото. Он был задержан подразделениями Управления безопасности провинции Мугла в Бодруме.

«Мы продолжаем борьбу и с террористами внутри, и за пределами наших границ, и с терроризмом в глобальном масштабе с упорством и решимостью, и мы будем продолжать это делать», – резюмировал глава ведомства.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг. СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый успел выехать в Турцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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