В Турции задержан подорвавший машину в Москве россиянин
Подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы задержан в турецком Бодруме. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
По словам министра, в 10:30 в турецкое отделение Интерпола/Европола позвонили из российского подразделения Интерпола и сообщили, что «гражданин России Евгений Серебряков организовал теракт с использованием заминированного автомобиля в Москве, в результате теракта пострадали два человека, а сам он прибыл в нашу страну рейсом Москва - Бодрум».
Было установлено, что этот человек прибыл в аэропорт Бодрума в 9:40, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, его не задержали.
При координации сразу нескольких ведомств Серебрякова позже идентифицировали по данным и фото. Он был задержан подразделениями Управления безопасности провинции Мугла в Бодруме.
«Мы продолжаем борьбу и с террористами внутри, и за пределами наших границ, и с терроризмом в глобальном масштабе с упорством и решимостью, и мы будем продолжать это делать», – резюмировал глава ведомства.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг. СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый успел выехать в Турцию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.