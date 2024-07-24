Директор ФСБ: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве находится в Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы находится в Турции. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, сообщает Telegram-канал Shot.
«Работаем с турками, работаем, но посмотрим», – заявил Бортников, подтвердив, что подозреваемый успел выехать в Турцию.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.
СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.