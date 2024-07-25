«РИА Новости»: обвиняемый Серебряков был одним из лучших учеников школы
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был одним из лучших учеников в школе. Такой вывод сделало «РИА Новости», изучив материалы на сайте МБОУ «Лицей» Урюпинска.
В 2011 г., когда Серебряков учился в 11 классе, ему даже назначили стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. В частности, он становился призером различных конкурсов по истории.
По данным RT, Серебрякову 29 лет. Он родился в Урюпинске, но 12 лет назад переехал в Москву, поступив в столичный вуз. Telegram-канал «112» утверждает, что Серебряков учился в Высшей школе экономики. Одним из последних мест его работы был банк, на площадках по поиску работы он размещал резюме как риск-менеджер.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.
СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков – предполагаемый исполнитель подрыва. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, сразу его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его арест будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.