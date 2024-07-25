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«РИА Новости»: обвиняемый Серебряков был одним из лучших учеников школы

Ведомости

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был одним из лучших учеников в школе. Такой вывод сделало «РИА Новости», изучив материалы на сайте МБОУ «Лицей» Урюпинска.

В 2011 г., когда Серебряков учился в 11 классе, ему даже назначили стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. В частности, он становился призером различных конкурсов по истории.

По данным RT, Серебрякову 29 лет. Он родился в Урюпинске, но 12 лет назад переехал в Москву, поступив в столичный вуз. Telegram-канал «112» утверждает, что Серебряков учился в Высшей школе экономики. Одним из последних мест его работы был банк, на площадках по поиску работы он размещал резюме как риск-менеджер.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.

СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков – предполагаемый исполнитель подрыва. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, сразу его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его арест будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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