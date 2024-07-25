«РИА Новости»: обвиняемый Серебряков был одним из лучших учеников школы

СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков – предполагаемый исполнитель подрыва. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, сразу его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его арест будет исчисляться с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.