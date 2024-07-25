ТАСС: Серебряков действовал в составе преступной группы
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков действовал в составе группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, Серебряков играл в этой группе роль исполнителя преступления. Сейчас следствие принимает меры для установления заказчика и организатора подрыва.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. По данным «Коммерсанта», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 0,5 кг.
СК возбудил уголовное дело. В тот же день в Турции был задержан гражданин России Евгений Серебряков – предполагаемый исполнитель подрыва. Он прилетел в аэропорт Бодрума в 9:40 мск, но так как не числился в базе данных Интерпола по разыскиваемым лицам, сразу его не задержали. Суд в Москве заочно арестовал Серебрякова и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).