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Правительство утвердило список курортов федерального значения

Ведомости

Кабмин утвердил список из 55 курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Распоряжение за подписью главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня вступает в силу 1 сентября 2024 г. Федеральные курорты будут курироваться Министерством здравоохранения. Курорты, не вошедшие в перечень, будут считаться региональными. Список может дополняться.

Федеральными курортами стали Анапа, Ангара, Выборгский курортный район, курорты Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, Прасковеевка), Евпатория, Ессентуки, Кармадон, Кисловодск, курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского залива, Минеральные Воды, Нальчик, Плес, Сочи, Старая Русса и др.

17 июля в Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива направлена на повышение качества услуг, совершенствование государственного контроля в сфере туристской деятельности, обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка. Кроме того, проектом предлагается классифицировать не только гостиницы, но и все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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