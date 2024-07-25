Правительство утвердило список курортов федерального значения
Распоряжение за подписью главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня вступает в силу 1 сентября 2024 г. Федеральные курорты будут курироваться Министерством здравоохранения. Курорты, не вошедшие в перечень, будут считаться региональными. Список может дополняться.
Федеральными курортами стали Анапа, Ангара, Выборгский курортный район, курорты Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, Прасковеевка), Евпатория, Ессентуки, Кармадон, Кисловодск, курортная зона Санкт-Петербурга на побережье Финского залива, Минеральные Воды, Нальчик, Плес, Сочи, Старая Русса и др.
17 июля в Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива направлена на повышение качества услуг, совершенствование государственного контроля в сфере туристской деятельности, обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка. Кроме того, проектом предлагается классифицировать не только гостиницы, но и все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.