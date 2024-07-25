Правительство утвердило список курортов федерального значения

17 июля в Государственную думу внесли законопроект о реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности. Перечнем предлагается регулировать работу гостиниц. Инициатива направлена на повышение качества услуг, совершенствование государственного контроля в сфере туристской деятельности, обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка. Кроме того, проектом предлагается классифицировать не только гостиницы, но и все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.