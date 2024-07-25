Илья Новиков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Среди его наиболее известных дел в практике – защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы. В октябре в отношении Новикова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с его участием в боях на стороне Украины.