Илья Новиков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг внес бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иностранным агентом) в список террористов и экстремистов.
«Новиков Илья Сергеевич, 11.02.1982 г. р. , г. Москва», – указано в обновленном перечне.
В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Среди его наиболее известных дел в практике – защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы. В октябре в отношении Новикова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с его участием в боях на стороне Украины.
29 декабря 2023 г. стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Новикова уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.
11 июня Новиков был заочно приговорен к 8,5 года исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК – распространение фейков о российской армии. Кроме того, суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет.
Новиков был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. Ему принадлежат наивысшие награды клуба – «Бриллиантовая сова» и две «Хрустальные совы».