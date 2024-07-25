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Илья Новиков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ведомости

Росфинмониторинг внес бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иностранным агентом) в список террористов и экстремистов.

«Новиков Илья Сергеевич, 11.02.1982 г. р. , г. Москва», – указано в обновленном перечне.

В июле 2023 г. Новикова лишили статуса адвоката за «недостойное поведение». Среди его наиболее известных дел в практике – защита норвежского пенсионера Фруде Берга, которого в 2019 г. обвинили в шпионаже против России и приговорили к 14 годам лишения свободы. В октябре в отношении Новикова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в связи с его участием в боях на стороне Украины.

29 декабря 2023 г. стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Новикова уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом послужило его интервью в апреле 2022 г.

11 июня Новиков был заочно приговорен к 8,5 года исправительной колонии общего режима по ст. 207.3 УК – распространение фейков о российской армии. Кроме того, суд запретил ему заниматься адвокатской деятельностью и администрированием сайтов в течение четырех лет.

Новиков был игроком «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 г. Ему принадлежат наивысшие награды клуба – «Бриллиантовая сова» и две «Хрустальные совы». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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