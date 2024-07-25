МВД Украины: убийство Фарион готовилось не менее двух месяцев
Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион готовился к преступлению не менее двух месяцев. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телеканала «Рада».
«Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления. Возможно, и других преступлений, но это покажет следствие», – сказал он. Клименко добавил, что еще в мае подозреваемый купил одежду, в которой он был во время совершения преступления.
До этого Клименко в своем Telegram-канале сообщил, что во время подготовки к преступлению молодой человек арендовал не менее трех квартир во Львове. Подозреваемому 18 лет, его задержали в Днепре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция по задержанию была непростой – работали сотни специалистов национальной полиции Украины, СБУ и других служб.
Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.