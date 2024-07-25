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МВД Украины: убийство Фарион готовилось не менее двух месяцев

Ведомости

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион готовился к преступлению не менее двух месяцев. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телеканала «Рада».

«Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления. Возможно, и других преступлений, но это покажет следствие», – сказал он. Клименко добавил, что еще в мае подозреваемый купил одежду, в которой он был во время совершения преступления.

До этого Клименко в своем Telegram-канале сообщил, что во время подготовки к преступлению молодой человек арендовал не менее трех квартир во Львове. Подозреваемому 18 лет, его задержали в Днепре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция по задержанию была непростой – работали сотни специалистов национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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