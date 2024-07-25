Мурашко: недосып повышает риск ранней смерти
Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют повышенный риск ранней смерти. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках форума «Здоровое общество», пишет «РИА Новости».
По словам Мурашко, при недосыпе риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 48%, а ранней смерти – на 30%. Кроме того, недостаток сна способствует ожирению: у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, риск ожирения увеличивается на 50%.
Также на здоровье, сообщил министр, влияет хронический стресс, он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%.
Согласно опросу аналитического центра НАФИ, который был проведен в июне 2023 г., недосыпом страдают 48% трудоустроенных россиян. В среднем сотрудники ощущают недосып четыре раза в неделю. Каждый третий респондент (30%) отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75%. Опрос показал, что чаще всего о недосыпе заявляют люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%). При этом такой ответ чаще характерен для женщин (58%), чем для мужчин. Среди основных причин недосыпа – вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).