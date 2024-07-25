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Мурашко: недосып повышает риск ранней смерти

Ведомости

Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют повышенный риск ранней смерти. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках форума «Здоровое общество», пишет «РИА Новости».

По словам Мурашко, при недосыпе риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 48%, а ранней смерти – на 30%. Кроме того, недостаток сна способствует ожирению: у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, риск ожирения увеличивается на 50%.

Также на здоровье, сообщил министр, влияет хронический стресс, он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40-60%.

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, который был проведен в июне 2023 г., недосыпом страдают 48% трудоустроенных россиян. В среднем сотрудники ощущают недосып четыре раза в неделю. Каждый третий респондент (30%) отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75%. Опрос показал, что чаще всего о недосыпе заявляют люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%). При этом такой ответ чаще характерен для женщин (58%), чем для мужчин. Среди основных причин недосыпа – вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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