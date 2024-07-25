Мурашко: недосып повышает риск ранней смерти

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, который был проведен в июне 2023 г., недосыпом страдают 48% трудоустроенных россиян. В среднем сотрудники ощущают недосып четыре раза в неделю. Каждый третий респондент (30%) отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75%. Опрос показал, что чаще всего о недосыпе заявляют люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%). При этом такой ответ чаще характерен для женщин (58%), чем для мужчин. Среди основных причин недосыпа – вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).