Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве посещал греко-католическую общину
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков прислуживал на богослужениях греко-католической общины. При этом фигурант не является официальным представителем церкви или сотрудником ее структур. Об этом заявил генеральный викарий, пресс-секретарь архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.
«В связи с сообщениями о возможной причастности к покушению на жизнь людей Евгения Серебрякова, посещавшего богослужения греко-католической общины <…> считаю нужным заявить, что подобные действия абсолютно не совместимы с христианской верой и церковь их категорически осуждает», – говорится в сообщении.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. В тот же день Серебрякова задержали в Турции как предполагаемого исполнителя подрыва. Суд в Москве заочно арестовал его и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
По данным RT, Серебрякову 29 лет. Он родился в Урюпинске, но 12 лет назад переехал в Москву, поступив в столичный вуз. Telegram-канал «112» утверждает, что Серебряков учился в Высшей школе экономики. Одним из последних мест его работы был банк, на площадках по поиску работы он размещал резюме как риск-менеджер.