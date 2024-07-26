Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве посещал греко-католическую общину

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. В тот же день Серебрякова задержали в Турции как предполагаемого исполнителя подрыва. Суд в Москве заочно арестовал его и предъявил обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).