Подозреваемый в подрыве машины в Москве заочно арестован

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый успел выехать в Турцию. Он свободно покинул аэропорт Бодрума, так как на тот момент не числился в базах Интерпола, но затем его задержали.