Подозреваемый в подрыве машины в Москве заочно арестован
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова подозреваемого в подрыве машины в столице. Об этом сообщает «РИА Новости».
Серебрякова вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (ст. 30, пп. а, е, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый успел выехать в Турцию. Он свободно покинул аэропорт Бодрума, так как на тот момент не числился в базах Интерпола, но затем его задержали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.