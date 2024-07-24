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Подозреваемый в подрыве машины в Москве заочно арестован

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова подозреваемого в подрыве машины в столице. Об этом сообщает «РИА Новости».

Серебрякова вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (ст. 30, пп. а, е, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека – владелец машины и его жена. В МВД уточнили, что произошла детонация неустановленного предмета, который был размещен в автомобиле. СК возбудил уголовное дело и установил подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Также следователи нашли машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Судя по видео, опубликованному СК, злоумышленник перемещался на такси. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый успел выехать в Турцию. Он свободно покинул аэропорт Бодрума, так как на тот момент не числился в базах Интерпола, но затем его задержали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по делу о взрыве автомобиля на севере Москвы ведется следствие, пока рано говорить о виновных и «украинском следе». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к происшествию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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