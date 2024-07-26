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Киргизия экстрадирует обвиняемую в мошенничестве россиянку

Ведомости

Обвиняемая в мошенничестве и участии в преступном сообществе Полина Паскал будет экстрадирована из Киргизии в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 30 сентября 2019 г. по 24 января 2020 г. Паскал представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала деньги под предлогом замены или установки в квартирах сантехнического оборудования, необходимости в котором не было. Ущерб составил более 14 млн руб., пострадали 196 жителей столицы.

Запрос о выдаче Паскал направлен в мае после ее задержания на территории Киргизии. Паскал пданируется привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

14 июля МВД России сообщило, что аферисты активизировались в чатах жильцов многоквартирных домов. В частности, от имени соседей они якобы продают парковочные места, остатки стройматериалов, технику или мебель по заниженным ценам, а также якобы собирают деньги на лечение больных детей или содержание животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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