Киргизия экстрадирует обвиняемую в мошенничестве россиянку
Обвиняемая в мошенничестве и участии в преступном сообществе Полина Паскал будет экстрадирована из Киргизии в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, с 30 сентября 2019 г. по 24 января 2020 г. Паскал представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала деньги под предлогом замены или установки в квартирах сантехнического оборудования, необходимости в котором не было. Ущерб составил более 14 млн руб., пострадали 196 жителей столицы.
Запрос о выдаче Паскал направлен в мае после ее задержания на территории Киргизии. Паскал пданируется привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
14 июля МВД России сообщило, что аферисты активизировались в чатах жильцов многоквартирных домов. В частности, от имени соседей они якобы продают парковочные места, остатки стройматериалов, технику или мебель по заниженным ценам, а также якобы собирают деньги на лечение больных детей или содержание животных.