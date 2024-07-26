Киргизия экстрадирует обвиняемую в мошенничестве россиянку

По версии следствия, с 30 сентября 2019 г. по 24 января 2020 г. Паскал представлялась жителям Москвы сотрудником управляющей компании и похищала деньги под предлогом замены или установки в квартирах сантехнического оборудования, необходимости в котором не было. Ущерб составил более 14 млн руб., пострадали 196 жителей столицы.