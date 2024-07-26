Размер помощи пострадавшим при ЧС и терактах увеличен в полтора раза
Правительство России увеличило размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах в полтора раза, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление уже подписано, решение принято по поручению президента России Владимира Путина.
«В соответствии с новым постановлением единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 000 до 15 000 руб. на человека. <...> При частичной утрате [имущества] она вырастет с 50 000 до 75 000 руб. При полной утрате – со 100 000 до 150 000 руб.», – говорится в сообщении правительства. Финансовая помощь будет индексироваться ежегодно.
Кабмин распорядился проиндексировать единовременные пособия людям, которые получили вред здоровью из-за ЧС или теракта, а также членам семей погибших. Выплаты их родственникам вырастут с 1 млн до 1,5 млн руб. Выплаты тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, увеличатся с 400 000 до 600 000 руб. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, – с 200 000 до 300 000 руб.
В июне МЧС России подготовило проект постановления правительства по увеличению в два раза размера единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Предложенная мера распространяется только на ЧС федерального и межрегионального характера.