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Размер помощи пострадавшим при ЧС и терактах увеличен в полтора раза

Ведомости

Правительство России увеличило размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах в полтора раза, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление уже подписано, решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

«В соответствии с новым постановлением единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 000 до 15 000 руб. на человека. <...> При частичной утрате [имущества] она вырастет с 50 000 до 75 000 руб. При полной утрате – со 100 000 до 150 000 руб.», – говорится в сообщении правительства. Финансовая помощь будет индексироваться ежегодно.

Кабмин распорядился проиндексировать единовременные пособия людям, которые получили вред здоровью из-за ЧС или теракта, а также членам семей погибших. Выплаты их родственникам вырастут с 1 млн до 1,5 млн руб. Выплаты тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, увеличатся с 400 000 до 600 000 руб. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, – с 200 000 до 300 000 руб.

В июне МЧС России подготовило проект постановления правительства по увеличению в два раза размера единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Предложенная мера распространяется только на ЧС федерального и межрегионального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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