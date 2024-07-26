Размер помощи пострадавшим при ЧС и терактах увеличен в полтора раза

Кабмин распорядился проиндексировать единовременные пособия людям, которые получили вред здоровью из-за ЧС или теракта, а также членам семей погибших. Выплаты их родственникам вырастут с 1 млн до 1,5 млн руб. Выплаты тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, увеличатся с 400 000 до 600 000 руб. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, – с 200 000 до 300 000 руб.