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МЧС планирует вдвое увеличить единовременные выплаты пострадавшим при ЧС

Ведомости

МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило проект постановления правительства по увеличению в два раза размера единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 г.», – уточнили в МЧС России.

На выплаты смогут рассчитывать жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате паводка. По данным пресс-службы министерства, сейчас проект постановления согласовывается с федеральными органами исполнительной власти.

22 мая Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах.

Согласно поручению главы государства, в российское законодательство нужно внести изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера. Также нужно увеличить стоимость капремонта площади поврежденного жилого помещения и предусмотреть получение выплат из-за утраты жилья на его приобретение или строительство.

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. В правительстве региона сообщили 29 мая, что после пика паводка вода ушла из более чем 30 000 домов и c 52 000 приусадебных участков. На конец апреля более 1700 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требовало капитального ремонта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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