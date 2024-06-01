МЧС планирует вдвое увеличить единовременные выплаты пострадавшим при ЧС
МЧС России по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило проект постановления правительства по увеличению в два раза размера единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 г.», – уточнили в МЧС России.
На выплаты смогут рассчитывать жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате паводка. По данным пресс-службы министерства, сейчас проект постановления согласовывается с федеральными органами исполнительной власти.
Согласно поручению главы государства, в российское законодательство нужно внести изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера. Также нужно увеличить стоимость капремонта площади поврежденного жилого помещения и предусмотреть получение выплат из-за утраты жилья на его приобретение или строительство.
Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. В правительстве региона сообщили 29 мая, что после пика паводка вода ушла из более чем 30 000 домов и c 52 000 приусадебных участков. На конец апреля более 1700 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требовало капитального ремонта.