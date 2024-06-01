МЧС планирует вдвое увеличить единовременные выплаты пострадавшим при ЧС

Весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. В правительстве региона сообщили 29 мая, что после пика паводка вода ушла из более чем 30 000 домов и c 52 000 приусадебных участков. На конец апреля более 1700 домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требовало капитального ремонта.