Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков

Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Первый доклад о результатах работы кабмину нужно предоставить до 1 июня, затем – ежеквартально.