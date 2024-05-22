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Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Первый доклад о результатах работы кабмину нужно предоставить до 1 июня, затем – ежеквартально.

Согласно поручению президента, в российское законодательство нужно внести изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера. Также нужно увеличить стоимость капремонта площади поврежденного жилого помещения и предусмотреть получение выплат из-за утраты жилья на его приобретение или строительство. Выплаты должны приоритетно предоставляться многодетным семьям, гражданам, имеющим детей, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также членам семей участников спецоперации.

Кроме того, Путин поручил предусмотреть для пострадавших оплачиваемые выходные или отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизни.

18 мая Путин на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах. По его словам, последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, поскольку необходимые мероприятия провели вовремя. Путин призвал власти незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.

Весенний паводок, зафиксированный в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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