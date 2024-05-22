Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводков в российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Правительству РФ поручено принять решения об оказании финансовой помощи из федерального бюджета Курганской, Оренбургской и Тюменской областям. Особое внимание обращается на помощь пострадавшим, восстановление жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона. Также необходимо восстановить детские лагеря, чтобы они могли работать летом 2024 г. Первый доклад о результатах работы кабмину нужно предоставить до 1 июня, затем – ежеквартально.
Согласно поручению президента, в российское законодательство нужно внести изменения, повышающие и индексирующие единовременную материальную помощь и другие виды помощи из-за ЧС природного и техногенного характера. Также нужно увеличить стоимость капремонта площади поврежденного жилого помещения и предусмотреть получение выплат из-за утраты жилья на его приобретение или строительство. Выплаты должны приоритетно предоставляться многодетным семьям, гражданам, имеющим детей, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также членам семей участников спецоперации.
Кроме того, Путин поручил предусмотреть для пострадавших оплачиваемые выходные или отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизни.
18 мая Путин на встрече с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в некоторых регионах. По его словам, последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, поскольку необходимые мероприятия провели вовремя. Путин призвал власти незамедлительно провести оценку ущерба от паводков, чтобы успеть к окончанию летнего сезона заняться восстановлением жилого фонда.
Весенний паводок, зафиксированный в трети регионов страны, сильнее всего затронул Оренбургскую область. К 27 апреля в регионе 1745 частных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Еще 3201 строение требует капитального ремонта, отмечали в пресс-службе правительства.