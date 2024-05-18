Путин поручил до конца лета восстановить пострадавший от паводка жилой фонд
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым поручил до конца лета восстановить пострадавший от паводка жилой фонд. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер заявил о необходимости незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйствам, подчеркнув, что осушение должно происходить своевременно и без задержек, с учетом предыдущего совещания с участием руководителей муниципалитетов и федеральных министров. Он попросил обратить на это внимание, отметив, что лето пройдет быстро, и за этот период нужно по максимуму восстановить жилой фонд.
«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд. Хорошо?» – сказал Путин.
Куренков доложил президенту, что на текущий момент весеннее половодье продолжается, и в 10 регионах, в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участка, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объекта. Козлов сообщил, что на 18 мая в двух регионах уровень воды либо уже достиг опасных отметок, либо достигнет до конца мая, – это Тюменская область и Омская область. В Омской области с 17 мая действует режим ЧС федерального уровня.