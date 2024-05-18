Путин поручил до конца лета восстановить пострадавший от паводка жилой фонд

Российский лидер заявил о необходимости незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйствам, подчеркнув, что осушение должно происходить своевременно и без задержек, с учетом предыдущего совещания с участием руководителей муниципалитетов и федеральных министров. Он попросил обратить на это внимание, отметив, что лето пройдет быстро, и за этот период нужно по максимуму восстановить жилой фонд.