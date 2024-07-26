Ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Соответствующий проект запустило Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества».
«На начальном этапе в проекте участвуют федеральные учреждения культуры, затем планируется подключить региональные и муниципальные организации», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры.
С 25 июля ветераны спецоперации и их семьи могут бесплатно посещать федеральные музеи и музеи-заповедники. С 1 августа для бесплатного посещения будут доступны кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат», а с 25 августа – цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.
В начале июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» могут решить вопросы социального и медицинского обслуживания. Специалисты центра также оказывают помощь в розыске пропавших военнослужащих. Помимо этого в центре открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.