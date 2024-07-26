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Ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Ведомости

Ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. Соответствующий проект запустило Минкультуры России совместно с фондом «Защитники Отечества».

«На начальном этапе в проекте участвуют федеральные учреждения культуры, затем планируется подключить региональные и муниципальные организации», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минкультуры.

С 25 июля ветераны спецоперации и их семьи могут бесплатно посещать федеральные музеи и музеи-заповедники. С 1 августа для бесплатного посещения будут доступны кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат», а с 25 августа – цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.

В начале июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» могут решить вопросы социального и медицинского обслуживания. Специалисты центра также оказывают помощь в розыске пропавших военнослужащих. Помимо этого в центре открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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