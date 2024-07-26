Ветераны спецоперации и их семьи смогут бесплатно посещать учреждения культуры

С 25 июля ветераны спецоперации и их семьи могут бесплатно посещать федеральные музеи и музеи-заповедники. С 1 августа для бесплатного посещения будут доступны кинотеатры, которые входят в программу «Фонд Кинопрокат», а с 25 августа – цирки из системы ФКП «Росгосцирк». В начале театрально-концертного сезона к проекту присоединятся федеральные филармонии и театры.