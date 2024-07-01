Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Москве открылся первый центр Минобороны РФ для помощи участникам спецоперации

Ведомости

В Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» смогут решить вопросы социального и медицинского обслуживания, также специалисты окажут содействие в розыске пропавших военнослужащих членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны. И теперь для этой категории создан целый центр», – сказала на открытии центра заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

По ее словам, подобные центры будут открыты во всех военных округах страны.

Для решения вопросов жилищного, медицинского обеспечения и помощи членам семей в розыске военнослужащих привлечены сотрудники соответствующих органов военного управления. В центре также открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.

Создание социальных центров для военнослужащих Цивилева анонсировала в конце июня. Их деятельность она будет курировать на посту замминистра обороны, совмещая это с работой председателем фонда «Защитники Отечества». Она поясняла, что новые центры будут заниматься действующими военнослужащими, в то время как «Защитники Отечества» помогают исключительно вернувшимся со спецоперации военным и их семьям.

О необходимости укреплять систему социальных гарантий для участников специальной военной операции неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля в январе, говорится, что военнослужащие должны иметь возможность в полной мере реализовать себя в экономике, бизнесе, государственном и местном самоуправлении. Необходимо также повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ и поддерживать семьи погибших, подчеркивал президент.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных