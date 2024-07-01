В Москве открылся первый центр Минобороны РФ для помощи участникам спецоперации

Создание социальных центров для военнослужащих Цивилева анонсировала в конце июня. Их деятельность она будет курировать на посту замминистра обороны, совмещая это с работой председателем фонда «Защитники Отечества». Она поясняла, что новые центры будут заниматься действующими военнослужащими, в то время как «Защитники Отечества» помогают исключительно вернувшимся со спецоперации военным и их семьям.