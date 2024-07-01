В Москве открылся первый центр Минобороны РФ для помощи участникам спецоперации
В Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны РФ, в котором участники спецоперации в формате «единого окна» смогут решить вопросы социального и медицинского обслуживания, также специалисты окажут содействие в розыске пропавших военнослужащих членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны. И теперь для этой категории создан целый центр», – сказала на открытии центра заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
По ее словам, подобные центры будут открыты во всех военных округах страны.
Для решения вопросов жилищного, медицинского обеспечения и помощи членам семей в розыске военнослужащих привлечены сотрудники соответствующих органов военного управления. В центре также открыты отделения банков, где можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.
Создание социальных центров для военнослужащих Цивилева анонсировала в конце июня. Их деятельность она будет курировать на посту замминистра обороны, совмещая это с работой председателем фонда «Защитники Отечества». Она поясняла, что новые центры будут заниматься действующими военнослужащими, в то время как «Защитники Отечества» помогают исключительно вернувшимся со спецоперации военным и их семьям.
О необходимости укреплять систему социальных гарантий для участников специальной военной операции неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля в январе, говорится, что военнослужащие должны иметь возможность в полной мере реализовать себя в экономике, бизнесе, государственном и местном самоуправлении. Необходимо также повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ и поддерживать семьи погибших, подчеркивал президент.