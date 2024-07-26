В Кремле связали низкую рождаемость со Второй мировой и распадом СССР
Низкий коэффициент рождаемости связан со Второй мировой войной и периодом распада Советского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это те самые демографические ямы, о которых мы говорили, которые связаны с Великой Отечественной войной и с периодом распада Советского Союза, с одной из крупнейших геополитических катастроф, которые имели место в истории», – сказал он.
Песков добавил, что низкую рождаемость нельзя связать с тем, что люди в стране не верят в будущее. По его словам, точно такие же показатели наблюдаются в ряде других стран: Германии, Франции, Испании и Японии. Он подчеркнул, что меры, которые реализуются для поддержки демографии, не имеют «сиюминутного эффекта». Поэтому ситуация будет оставаться тяжелой еще какой-то период, заключил он.
26 июля Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне – 1,4. Он подчеркнул, что это катастрофически мало для будущего страны.