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В Кремле связали низкую рождаемость со Второй мировой и распадом СССР

Ведомости

Низкий коэффициент рождаемости связан со Второй мировой войной и периодом распада Советского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это те самые демографические ямы, о которых мы говорили, которые связаны с Великой Отечественной войной и с периодом распада Советского Союза, с одной из крупнейших геополитических катастроф, которые имели место в истории», – сказал он.

Песков добавил, что низкую рождаемость нельзя связать с тем, что люди в стране не верят в будущее. По его словам, точно такие же показатели наблюдаются в ряде других стран: Германии, Франции, Испании и Японии. Он подчеркнул, что меры, которые реализуются для поддержки демографии, не имеют «сиюминутного эффекта». Поэтому ситуация будет оставаться тяжелой еще какой-то период, заключил он.

26 июля Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне – 1,4. Он подчеркнул, что это катастрофически мало для будущего страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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