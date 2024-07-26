В Кремле связали низкую рождаемость со Второй мировой и распадом СССР

Песков добавил, что низкую рождаемость нельзя связать с тем, что люди в стране не верят в будущее. По его словам, точно такие же показатели наблюдаются в ряде других стран: Германии, Франции, Испании и Японии. Он подчеркнул, что меры, которые реализуются для поддержки демографии, не имеют «сиюминутного эффекта». Поэтому ситуация будет оставаться тяжелой еще какой-то период, заключил он.